Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'i vuran 6.6'lık depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı.
Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı. Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi.
Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 19:30
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