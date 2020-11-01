İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremde belediye binasında sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluştu.

Binada hasar tespit çalışması yapılacağı, bu sürede tedbiren binanın kullanılmayacağı duyuruldu.

Binada görev yapan 2 bin dolayında personelin durum netleşinceye kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edeceği kaydedildi.