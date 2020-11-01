Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de belediye binası geçici olarak kullanıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanıma kapandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremde belediye binasında sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluştu.
Binada hasar tespit çalışması yapılacağı, bu sürede tedbiren binanın kullanılmayacağı duyuruldu.
Binada görev yapan 2 bin dolayında personelin durum netleşinceye kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 19:22
Son Haberler
- 19:37
- 19:30
- 19:33
- 19:18
- 19:23
Sıradaki Haber
Depremde hayatını kaybeden Elif son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz