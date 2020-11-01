AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

İzmir'deki acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri kurulduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu'nda toplam 1040 çadırın kurulumunun tamamlandığı, 1430 çadırın ise kurulum aşamasında olduğu belirtildi.

Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

Depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı.

Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı. Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi. Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.

#SONDAKİKA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Vatandaşlarımıza yardımları bugün itibarıyla ödemeye başladık. Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira yardım yapılacak.https://t.co/176GwJqpZU pic.twitter.com/j2w93qclMG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2020

Eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin lira yardım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz"