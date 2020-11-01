Haber Giriş: Kaynak: AA
Vali Köşger'den İzmirlilere 'soygun' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlardan hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.
Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü anlatan Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım" sözlerini kullandı.
Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu belirtti.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 16:10
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