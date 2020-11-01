Yıkılan binaların enkazında zamana karşı yarışan, beton yığınlarının arasında bir nefes, bir yaşam izi arayan, sayısız mucizenin kahramanı Jandarma Arama Kurtarma timleri, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yine görev başında.

Depremzedelere ulaşmak için 2 teknik kullanılıyor

Ses ve titreşimleri akustik sensörler yardımıyla tespit eden ekipler, beton yığınlarının altındaki depremzedelere ulaşmak için "Galeri" ve "Kuyu" tekniklerini kullanıyor.

Galeri metoduyla yandan ilerleme sağlama koşuluyla hızlı ilerlediklerini belirten JAK Tabur Komutanı Binbaşı Burak Özen, "Fakat şu anda dediğimiz gibi tüm betonlar üst üste, ilerleme şansı vermiyor. Bu bizi yavaşlattığı için yukarıdan kuyu metodunu kullandık. Kütleleri yukardan peynir dilimi şeklinde keserek daha hızlı ilerliyoruz." dedi.

Büyük bir titizlikle açılan koridor sayesinde enkaz altındakilerle temas sağlanıyor.

En büyük yardımcıları hassas burunlu köpekler

Ekiplerin en büyük yardımcıları hassas burunlu köpekler. Binbaşı Özen, "Köpekler bizim arama kurtarmada kullandığımız bir safha. Bizi noktaya götürüp işaretleyen, noktaya götüren arkadaşlarımız. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Köpeklerimizi eşit olarak çalıştırıyoruz. Sürekli bir kısmı dinleniyor. 20 dakikayı müteakip kesinlikle alıp dinlendiriyoruz, diğer köpekleri sokuyoruz enkaza." ifadelerini kullandı.

Bayraklı'da yerle bir olan Rıza Apartmanı enkazında mahsur kalan Buse Hasyılmaz'ın kurtarılışında da sessiz kahramanlar başroldeydi. JAK köpekleri enkaz çevresinde saniye saniye iz sürdü.

30 saat sonra enkazdan çıkarılan bir kedi de yine arama kurtarma köpeği "Bob" sayesinde yaşama döndü.