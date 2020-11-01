Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, İstanbul-Ankara yönü viyadükler kesiminde Karayolları ekipleri tarafından devam eden derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Artan araç trafiğine hafta sonu yoğunluğu da eklenince yolun Ankara istikametinde özellikle Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolun Ankara-İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.