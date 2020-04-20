Antalya'da İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde, 951 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Denetimlerde 10 kişiye adli işlem yapıldı, 941 kişiye ise toplam 2 milyon 199 bin 131 lira idari ceza uygulandı.