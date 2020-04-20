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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 951 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 951 kişiye 2 milyon 199 bin 131 lira ceza kesildi.
Antalya'da İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde, 951 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.
Denetimlerde 10 kişiye adli işlem yapıldı, 941 kişiye ise toplam 2 milyon 199 bin 131 lira idari ceza uygulandı.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:16
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