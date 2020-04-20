Haber Giriş: Kaynak: AA
Umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da karantinaya alınan 362 kişiden süresi dolanların tahliye işlemi tamamlandı.
Konya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Karantinada 15 gün geçiren umrecilerden tahliye edilenler, evlerinde de 14 gün karantinada kalacak.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan diğer umrecilerden bir kısımının sağlık durumları, kaldırıldıkları hastanede takip ediliyor.
Etiketler: umre tahliye koronavirüs tedbirleri karantinaSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:32
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