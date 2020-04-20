Konya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Karantinada 15 gün geçiren umrecilerden tahliye edilenler, evlerinde de 14 gün karantinada kalacak.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan diğer umrecilerden bir kısımının sağlık durumları, kaldırıldıkları hastanede takip ediliyor.