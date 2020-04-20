Yukarı Yoncaağaç köyünün sokakları, COVID-19 tehdidinin başladığı zamandan beri köy yakınındaki termal su kaynağından temin edilen 51 derece sıcaklığındaki suyla yıkanıyor.

Köy muhtarı Ömer Altın, kaplıca suyu ile temizliğin normal suya göre daha iyi olacağına inandığını belirtti.

Altın, köyde aldıkları tedbirleri şöyle sıraladı:

"Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde halkımıza daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla başlattığımız temizlik çalışmalarında köy gençleri ve cami imamı ile birlikte sokakları ot ve çöplerden temizledik. Daha sonra tankere doldurduğumuz 51 derece sıcaklıktaki termal kaynak suyu ile köyümüzün cadde ve sokaklarını yıkadık."

Altın, COVID-19 tehdidi kalkıncaya kadar köyün sokaklarını kaplıca suyuyla yıkamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.