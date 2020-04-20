Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 17 Nisan'da Kavaklı bölgesinde 12 timle başlatılan operasyonda Karanlıkdağ bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklar tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan aramada iki kalaşninof, iki şarjör ve 60 fişek, 486 doçka mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.