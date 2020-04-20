Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki kalaşninof, iki şarjör, 60 fişek, 486 doçka mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 17 Nisan'da Kavaklı bölgesinde 12 timle başlatılan operasyonda Karanlıkdağ bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklar tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yapılan aramada iki kalaşninof, iki şarjör ve 60 fişek, 486 doçka mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Etiketler: PKK'lı teröristler mühimmat HakkariSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:52
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