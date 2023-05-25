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Türkiye
AA 25.05.2023 09:29

Antalya'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Antalya'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]

Antalya'da otel personelini taşıyan Turay Koşar yönetimindeki servis midibüsü, Serik ilçesi D- 400 kara yolu Dörtyol kavşağında İlker Özdemir idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada servis midibüsündeki 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen midibüsteki otel personeli ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol midibüsün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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