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Türkiye
AA 25.05.2023 09:28

Kaçak akaryakıt üretip satan kişiler yakalandı

Osmaniye'de iki fabrikada atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek satan 16 zanlı gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt üretip satan kişiler yakalandı
[arşiv,]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, topladıkları atık yağları çeşitli kimyasal karışımlarla kaçak akaryakıta dönüştürüp satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ve Toprakkale ilçesindeki iki fabrika ile bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fabrikalarda, atık yağları akaryakıta dönüştüren düzenekler ile 25 bin 930 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan kimyasal madde ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Polis, olaya ilişkin 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaçak Akaryakıt Osmaniye
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