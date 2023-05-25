Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 25.05.2023 07:49

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor: İşte yağış beklenen iller

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Devam eden yağışların etkisiyle sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor: İşte yağış beklenen iller
[Fotograf: TRT Haber]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt  genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor: İşte yağış beklenen iller

Batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, havanın mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Yağış bekleniyor: Vatandaşlar uyarıldı

Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor: İşte yağış beklenen iller

Vatandaşlar, ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Yağış Sağanak
Sıradaki Haber
Fatih’te pidecide yangın: 4’ü ağır 6 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:17
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
08:07
ABD ve Kanada'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi
08:10
Konteyner gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
07:55
Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 25 bin dolara satıldı
08:23
Yurt dışında sandıklar kapandı: 1 milyon 889 bin 398 oy kullanıldı
07:28
Asya-Pasifik'te siber savaş: Microsoft, ABD altyapısının vurulduğunu açıkladı
Hilal ile Sultanahmet Camii'nin eşsiz görüntüsü
Hilal ile Sultanahmet Camii'nin eşsiz görüntüsü
FOTO FOKUS
Konumlama sistemi alıcısı Kaşif entegreli HGK-84 tam isabet hedefte
Konumlama sistemi alıcısı Kaşif entegreli HGK-84 tam isabet hedefte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ