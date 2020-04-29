Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kızıltepe mevkisinde yürüyüşe çıkan Ramazan Dinçer, ayağı kırılınca dağlık arazide mahsur kaldı.

Dinçer'in, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Dinçer, yaklaşık iki saat süren çalışmayla halat ve sedye yardımıyla güvenli bölgeye indirildi Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Dinçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.