Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine Valiliğe şikayette bulundu.

Şikayetin ardından Düzce Belediyesi ekipleri, ev sahibiyle irtibata geçerek evin temizlenmesi hususunda karar aldı.

Bunun üzerine Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve yönlendirildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde yoğun bir temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, evin içindeki ve dışındaki çöpleri boşaltarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.