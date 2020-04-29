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Kumar oynayan 12 kişiye 49 bin 800 lira ceza yazıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 12 kişi yakalandı. Bu kişilere, toplam 49 bin 800 lira ceza yazıldı.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, iş yeri sahibi İ.H'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı.
Bu kişilere salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 49 bin 800 lira ceza yazıldı.
Kumar oynatılan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
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