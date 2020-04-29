İstanbul'da görevli hemşire Zelfi Varol'a bir süre önce yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Varol'un Ordu'da yaşayan babası Hacıbey Varol da Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde apandisit ameliyatı olduktan sonra taburcu edildi.

Dilekçe yazarak yardım istedi

Hemşire Varol, babasına moral vermek için İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe yazarak yardım istedi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Binnur Ün Aksoy, Basın ve Halkla İlişkiler birimi personeli ile Varol'u evinde ziyaret etti.

Varol'a geçmiş olsun diyen Aksoy, bir isteği olması halinde kendilerine ulaşabileceğini söyledi. Ziyaret sırasında görüntülü aranan Zelfi Varol ile görüşürken duygulanan baba Varol, kızına şifa diledi.

Hacıbey Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.