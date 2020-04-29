Bir istihbarat çalışmasını değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Biga'nın Ayıtdere mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini bulunduğu yerden çıkaran ve 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]

Roma dönemine ait olduğu belirlenen eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.