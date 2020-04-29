Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarihi mozaiği 100 milyon liraya satacaklardı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 kişi yakalandı. Tarihi eser koruma altına alındı.
Bir istihbarat çalışmasını değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Biga'nın Ayıtdere mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini bulunduğu yerden çıkaran ve 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.
[Fotoğraf: AA]
Roma dönemine ait olduğu belirlenen eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Etiketler: tarihi eser Roma dönemi mozaikSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 17:01
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