İstanbul'da koronavirüs salgınının her aşaması, adım adım tek bir merkezden yönetiliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Pandemi Koordinasyon Merkezi, 2 aydır gece gündüz demeden çalışıyor.

Merkezde 10 kişiden oluşan bir beyin takımı bulunuyor. Bu grupta her birimi temsil eden bir yetkili yer alıyor. Her şey elektronik sistemle takip ediliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, her grubun birbiriyle entegre şekilde aynı masada 18 saate yakın çalıştığını söyledi.

Peki, bir vaka tespit edildiğinde sistem nasıl işliyor?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu:

"O hastanın bilgileri sisteme girildiği anda, an be an durumunu bu masadan da takip edebiliyoruz. Böylece hasta taburcu olup evden takip edileceği zaman, o ilçe müdürlüğümüzü sistem üzerinden haberdar ediyoruz ve o bilgi aile hekiminin önüne düşüyor. "

Hastalığın kaynağını bulup yayılma zincirinin takip edilmesi yani filyasyon, salgının kırılması için çok önemli. İstanbul'da bin 200'ün üzerinde filyasyon ekibi var. Bunun için bir yazılım da geliştirildi..

"Dünyada başka bir örneği yok"

İstanbul İl Sağ. Müd. Halk Sağ. Hiz. Baş. Dr. Abdullah Emre Güner:

"Örneğin Bakırköy'de hastanede tespit edilmiş bir kişinin, Beşiktaş'ta oturduğunu ve Kadıköy'de çalıştığını hayal edin. Biz bu sistem sayesinde şu anda Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy'de aynı anda üç farklı ekibe bu görevleri atayabiliyoruz. Koordinasyonu online sistemden takip edebiliyoruz. Bunun dünyada başka bir örneği yok."

Sahadaki malzeme ihtiyacının tedariği de merkezden sağlanıyor

İstanbul İl Sağ. Müd. Des. Hiz. Baş. Yar. Dr. Serdal Zelyurt:

"Maskeden eldivene, dezenfektandan evinde takip edilen hastanın ilacına kadar tüm planlamaları buradan yürütebiliyoruz."

Hastalarda kullanılan ilaçlar ve hastanın son durumunun takibi de merkezden yapılabiliyor.