Haber Giriş: Kaynak: AA
Moritanya'da günler sonra yeni koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs (COVID-19) salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, 20 gün sonra yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, Güney Novakşot eyaletinde 68 yaşındaki Moritanyalı kadına yapılan testin pozitif çıktığını ve ülkede 8'inci vakanın görüldüğünü açıkladı.
Böylece 9 Nisan'dan bu yana ilk yeni COVID-19 vakası rapor edilmiş oldu.
Ülkede daha önce 4'ü kadın 7 vaka tespit edilmiş, bunlardan biri yaşamını yitirmişti.
Moritanya Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 gün önce ülkede o ana kadar tespit edilen 7 vakadan son 2'sinin de iyileştiğini ve ülkede aktif COVID-19 vakası kalmadığını açıklamıştı.
Moritanya, COVID-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.
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