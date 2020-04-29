Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 10 bin 685 oldu.

COVID-19 görülen kişi sayısının 386 artarak 38 bin 802'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 145 artışla 4 bin 711'e yükseldi.

RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakam daha yüksek.