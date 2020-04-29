Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 711'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 145 artarak 4 bin 711'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 10 bin 685 oldu.
COVID-19 görülen kişi sayısının 386 artarak 38 bin 802'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 145 artışla 4 bin 711'e yükseldi.
RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakam daha yüksek.
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