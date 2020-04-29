Haber Giriş: Kaynak: DHA
Anne kedinin zor anları kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da bir evin balkonunda doğum yapan kedinin, yavrularını güvenli bir yere taşıma çabası görüntülendi.
Anne kedi, bir balkonda dünyaya getirdiği 4 yavrusunu tek tek bodrum kata taşıdı.
Önce çevreyi kontrol eden anne kedi, ardından da yavrularını ağzıyla taşımaya başladı.
Balkon duvarından yavrularını indirirken zaman zaman güçlük çeken kedinin yaklaşık bir saat süren çabası, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Etiketler: kediSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:14
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