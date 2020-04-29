Sinop'un Eymir köyünde kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 10'uncu gününde de sürdü.

Dört yüz kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda özel eğitimli kadavra köpekleri de yer alıyor.

AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İbrahim Ay'dan, 10 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

