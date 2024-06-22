Antalya'da safari kazası: 1 turist öldü, 3 kişi yaralandı

35 yaşındaki Rıdvan Şahin yönetimindeki safari aracı, Sapadere Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Alina Elena Butnarescu ve kızı Ema Marina Butnarescu ile yolculardan Mustafa Atalay yaralandı.
Yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.