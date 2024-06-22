Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2024 00:01

Antalya'da safari kazası: 1 turist öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 yabancı turist öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da safari kazası: 1 turist öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

35 yaşındaki Rıdvan Şahin yönetimindeki safari aracı, Sapadere Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Alina Elena Butnarescu ve kızı Ema Marina Butnarescu ile yolculardan Mustafa Atalay yaralandı.

Yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:23
Akçakoca sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı
01:11
Pink Floyd'un vokalisti Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı
01:05
İstanbul'da motosiklet yayaya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
00:31
ABD'de üst düzey bir yetkili Gazze nedeniyle istifa etti
00:07
Husiler 'Tufan 1' adlı taarruz botu ürettiğini duyurdu
00:15
Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
Yardım malzemeleri taşıyan gemiler Gazze açıklarında demirledi
Yardım malzemeleri taşıyan gemiler Gazze açıklarında demirledi
FOTO FOKUS
Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ