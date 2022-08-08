Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 01:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: Baba ve kız hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve kızı hayatını kaybetti.
Özgür A'nın kullandığıotomobil, Hasyurt Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Kazada ağır yaralanan sürücünün kızı Nejla A ise kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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