Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de eğlence mekanının önünde kavga: 1 polis yaralandı
Çanakkale'de bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar sandalye, tabak ve bardakları birbirlerine fırlattı. Olaya müdahale eden bir polis de başından yaralandı.
İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden alkollü 4 kişi, güvenlik görevlilerince içeriye alınmadı.
Duruma kızan 4 kişi, kapıdaki görevlilerle tartışıp kavga etmeye başladı.
Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu.
Kaçan 4 kişi için ekipler tarafından aranıyor
Yaralı polis, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.
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