Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlarla kavga: 2 yaralı
[AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Harmanalan Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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