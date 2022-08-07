Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 3. katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
16 yaşındaki Zeynep İbiş, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkondan belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde İbiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından İbiş'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Adana
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