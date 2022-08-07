Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, pikap ve taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl karayolunun Çaybağı Köyü kavşağında, Cafer Çiftçi yönetimindeki taksi ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yapı malzemeleri taşıyan pikap çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen pikaptaki yapı malzemeleri yola saçıldı.
Kazada sürücü Çiftçi ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çiftçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilirken hayatını kaybetti.
Etiketler: Elazığ
Son Haberler
- 23:49
- 23:32
- 23:23
- 23:14
- 23:03
Sıradaki Haber
Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz