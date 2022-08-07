Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den İç Ege ve Batı Akdeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Yağış Hava Durumu
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