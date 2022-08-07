Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye
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