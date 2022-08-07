Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.