Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
Şırnak'ta 775 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan bebek, uygun kiloya ulaşıncaya kadar hastanede kalacak.
Şırnak'ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.
Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi.
Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Ambulans Sağlık Bakanlığı
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