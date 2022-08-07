Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Emek Mahallesi'ndeki evde 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı'yı bilgisayar başında hareketsiz halde gören kardeşi durumu annesine haber verdi.
Annenin ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahaleye yaptıktan sonra genci ambulansla hastaneye kaldırdı.
Harun Sarı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarı'nın kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edildi.
Etiketler: Antalya
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