Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Özgür Yıldırım'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, merkeze bağlı Akçalı köyü Çukur mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Araçtaki Fatma Güler kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Mustafa Kemal Yıldırım ve A.N.Y. yaralandı.
Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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