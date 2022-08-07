Çan ilçesinin Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

102 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 10 hektar anız, 3 hektar ise ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.