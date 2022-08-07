Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çan ilçesinin Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
102 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 10 hektar anız, 3 hektar ise ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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