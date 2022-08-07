Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
M.C.B. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu hal kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.B.U., İlayda Eroğlu ve Seda Nur Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eroğlu ile Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü M.C.B. ile S.B.U'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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