Eşi Halil İbrahim Duman'ın önceki gün kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan 65 yaşındaki Kamile Duman'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve polis ekipleri gün boyunca çalışma yürüttü.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında jandarmanın iz köpeği ile dron da kullanıldı.

Akşam saatlerinde Duman'ın Osmaniye köyü yakınlarındaki Çaltepe mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Evine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda bitkin şekilde bulunan Duman, ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki geceyi kayalıklara sığınarak geçiren Duman'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.