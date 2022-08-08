Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da otomobil tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hacı Abike idaresindeki otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda, sinyalizasyonda bekleyen M.T'nin kullandığı tıra çarptı.
Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Abike, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar Kuzey, Bilge, Toprak ve Recep Abike'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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