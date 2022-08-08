Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 01:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 kişi akıntıya kapıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren iki genç akıntıya kapıldı.
20 yaşındaki iki gencin kaybolması üzerine çevredekiler ihbarda bulundu.
Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gençlerin bulunması için su altında ve su yüzeyinde arama çalışması başlattı.
Etiketler: Şanlıurfa
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