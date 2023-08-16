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Türkiye
DHA 16.08.2023 14:21

Antalya'da nem uçakların inişine engel oldu

Antalya'da yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde kenti nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi düşerken, havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi.

Antalya'da nem uçakların inişine engel oldu

Antalya'da son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte nem, yüzde 85'e kadar yükseldi. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı.

Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Beydağları ise bulutlar nedeniyle görünmez hale geldi. Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

Vatandaşlar, çareyi denize girerek serinlemekte buldu. Sahile gelenlerin bazıları yüzerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. 

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