Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde K.K.'nin kullandığı minibüs caddeye çıkan Zeynep A.'nın kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Zeynep A. ile araçta bulunan Ayşe A. hafif yaralandı.
Otomobilin arka koltuğunda oturan Meryem D. ise bacağında oluşan yaradan araçtan çıkamadı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan Meryem D. ile Zeynep A. ve Ayşe A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası Trafik
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