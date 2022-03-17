Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? İETT Genel Müdürü açıkladı
İETT Genel Müdürü Bilgili, meslek gruplarının ulaşımda yüzde 50-100 arasında fiyat artışı talebinde bulunduğunu belirterek, konunun UKOME'de gündeme geleceğini ve bu rakamın yüzde 50'nin altında olmayacağını düşündüğünü söyledi.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgili’ye "Toplu ulaşıma zam yapılacak mı?" diye soruldu.
Bilgili, "Meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.
Etiketler: İETT
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