Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Muhsine Oğur ve 2 aylık kızı Helin rahatsızlandı.

Kardan dolayı yolu kapalı olan mezradan hastaneye gidemeyen anne ve bebeğin yakınları,112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine biri paletli 2 ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yolun ulaşıma açık olduğu Karadoğu-Beklemez köylerini birbirine bağlayan yol ayrımına kadar ulaştı.

Paletli ambulansla ilerlendi

Ekipler, bu mevkiden sonra 10 kilometrelik yolda paletli ambulansla mezraya ulaşıp anne ve bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

Yolun açık olduğu mevkiye kadar getirilen anne ve bebek, 7 saatlik bir mücadelenin ardından ambulansa teslim edildi.

Anne ve bebek daha sonra kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.