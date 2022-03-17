Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rahatsızlanan anne ve bebek 7 saatlik çabayla hastaneye ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Muhsine Oğur ve 2 aylık kızı Helin rahatsızlandı.
Kardan dolayı yolu kapalı olan mezradan hastaneye gidemeyen anne ve bebeğin yakınları,112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine biri paletli 2 ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yolun ulaşıma açık olduğu Karadoğu-Beklemez köylerini birbirine bağlayan yol ayrımına kadar ulaştı.
Paletli ambulansla ilerlendi
Ekipler, bu mevkiden sonra 10 kilometrelik yolda paletli ambulansla mezraya ulaşıp anne ve bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.
Yolun açık olduğu mevkiye kadar getirilen anne ve bebek, 7 saatlik bir mücadelenin ardından ambulansa teslim edildi.
Anne ve bebek daha sonra kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Ağrı Ambulans 112 Acil Çağrı Merkezi anne
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