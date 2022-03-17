Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de apartmanın girişi çöktü: Bina tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mezitli ilçesinde, yanındaki arazide temel kazısı yapılan 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü. Apartman sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edilirken ekipler çalışma başlattı.
Fatih Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın yan tarafındaki arazide temel kazısı çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sürdüğü sırada, apartmana girmek için kullanılan ön taraftaki bölümde çökme meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Apartman boşaltıldı
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç merdiveniyle apartmandaki 9 vatandaşı tedbir amaçlı tahliye etti. Bir dairedeki 4 kedi de AFAD ekiplerince güvenli noktaya taşındı.
Tansiyon hastası olduğu öğrenilen iki kişi de kontrol için bölgede hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Binanın doğal gazı da tedbiren yetkililerce kapatıldı.
Apartmana girmek için kullanılan bölümün yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.
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