Fatih Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın yan tarafındaki arazide temel kazısı çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sürdüğü sırada, apartmana girmek için kullanılan ön taraftaki bölümde çökme meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Apartman boşaltıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç merdiveniyle apartmandaki 9 vatandaşı tedbir amaçlı tahliye etti. Bir dairedeki 4 kedi de AFAD ekiplerince güvenli noktaya taşındı.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen iki kişi de kontrol için bölgede hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Binanın doğal gazı da tedbiren yetkililerce kapatıldı.

Apartmana girmek için kullanılan bölümün yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.