Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'de kardan yolu kapanan köyde solunum sıkıntısı yaşayan İzzet Erdi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan 70 yaşındaki İzzet Erdi'nin yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle Erdi'yi hastaneye götüremedi.
112 Acil Servis'ten yardım istenmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.
Köydeki vatandaşlar da hastayı kızakla helikopterin indiği alana kadar taşıdı.
Burada ilk tedavisi yapılan Erdi, helikopterle hastaneye götürüldü.
Etiketler: Hakkari Ambulans Sağlık Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi
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