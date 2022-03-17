Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te aranan 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te 16 yıl 3 ay ve 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezinde yaşayan, Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 6 ayrı "fuhuş" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firari hükümlü, merkez Kezer mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
7 yıl 11 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A.'nın kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan U.A. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Siirt
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