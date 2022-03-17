İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezinde yaşayan, Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 6 ayrı "fuhuş" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlü, merkez Kezer mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

7 yıl 11 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A.'nın kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan U.A. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.