Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de bir fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 34 işçi hastaneye kaldırıldı. Henüz tespit edilemeyen gazdan zehirlenen işçilerden 31'i taburcu edildi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan işçiler gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir gazın fabrikaya sızmasından dolayı rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen 34 işçi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şehir ve Yunus Emre devlet hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan ve henüz tespit edilemeyen gazdan zehirlendikleri belirlenen işçilerden 31'i taburcu edildi, 3'ünün hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Etiketler: Eskişehir
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