Meteoroloji, yurdun büyük bölümünün bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

İstanbul'da cumartesi gününe dikkat

İstanbul'da ise yarından itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini daha da artacağı ve pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFAD'dan videolu uyarı

AFAD sosyal medya hesabından, İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı.

Ayrıca buzlanma ve don olayından korunmak için yapılması gerekilenler paylaşıldı.

????️????️????️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Cuma gününden Pazar öğle saatlerine kadar,



???? İstanbul’da kuvvetli kar yağışları bekleniyor.



⚠️ Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/CojwUC48Ms — AFAD (@AFADBaskanlik) March 17, 2022

Yetkililer, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.