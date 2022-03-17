Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilo uyuşturucu İstanbul'da ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Edirne'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Edirne'de takibe aldığı aracı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Edirne Uyuşturucu Narkotik Bulgaristan
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