Balıkesir'in Edremit İlçesinde emniyet ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 4 elektrikli sigara sarma makinası, 25 elektrikli sigara sarma makinası üretmeye yarayan, piyasa değeri 200 bin lira civarında olan 201 çeşitli elektronik parça, 300 doldurulmuş makaron, 300 boş makoron, 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.